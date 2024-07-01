مركز المناخ: باقى 35 يومًا فى الصيف شديد الحرارة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تتبقى أيام قليلة وينتهي شهر بؤونة أبوالحرارة الملعونة، ويبدأ أبيب أبواللهاليب.

وأضاف "فهيم"، في بيان له، أنه في ظل الموجات الطويلة من الصهد المستمر فيما تبقى من شهر بؤونة وطوال شهر أبيب، يكون عدد الأيام المتبقية في الصيف شديد الحرارة حوالي 35 يومًا.

ويبدأ شهر أبيب في التقويم القبطي يوم 8 يوليو حتى 6 أغسطس، وهو الشهر الحادي عشر من السنة القبطية، وفيه تزداد حرارة الجو لذلك قالوا عنه "أبيب أبواللهاليب"، ويرتبط هذا الشهر بموسم الفيضان في النيل عند المصريين القدماء والعنب أيضًا.

وسمى شهر أبيب بهذا الاسم نسبة إلى الإله "أبيفى أو أبيب"، وهو الثعبان الكبير الذي أهلكه حورس أو الشمس ابن أوزوريس، وذلك لانتقام حورس لابيه أوزوريس أى النيل من عدوه التيفون أي التحاريق، وقيل إنه ينسب إلى "هابى" إله الفرح.

ومن أبرز الأمثال المرتبطة بشهر أبيب "أبيب طباخ العنب والزبيب"، وذلك لنضج الفواكه فيه، ومثال آخر "إن كلت ملوخية في أبيب هات لبطنك طبيب".