في يوم الطبيب الوطني.. أطباء يسلطون الضوء على رحلاتهم المهنية

يضمن الأطباء، من خلال خدمتهم المتفانية والتزامهم ومرونتهم، أن يكون لدينا مساحة آمنة تساعدنا على التخلص همومنا وتوترنا ومخاوفنا وأمراضنا، لذا يمكن للأطباء إصلاح كل شيء، وهذا هو الإيمان والثقة المطلقة التي يضعها عامة الناس في العاملين في المجال الطبي.

في يوم الطبيب الوطني بدءًا من مراقبة المريض وهو يتحسن وصولًا إلى معالجة العنف ضد الأطباء، يسلط العديد من الأطباء الضوء على رحلاتهم المهنية وفقا لموقع hindustantimes..

إن كونك طبيبًا هو أمر مجزٍ ومُرضٍ للغاية

الدكتور مانان فورا، جراح العظام وخبير الطب الرياضي ومنشئ المحتوى: "إن كونك طبيبًا أمر مُرضٍ للغاية. لا توفر العديد من الوظائف الرضا المتمثل في القدرة على شفاء شخص ما وتخفيف آلامه. إنه لأمر مجزٍ للغاية أن تحدث تأثيرًا مباشرًا على حياة شخص ما وأن ترى التغييرات الإيجابية التي أحدثتها. في نهاية كل يوم، من الصعب ألا تبتسم لأنك عرفت أنك أحدثت فرقًا حقيقيًا".

ولكن ماذا يحدث عندما لا يفهم المرضى السبب النبيل لهذه المهنة؟، أشارت الدكتورة أويشيكا تشاكرابورتي، بكالوريوس الطب والجراحة، ودكتوراه في طب النساء والتوليد، إلى الارتفاع الأخير في ميل العنف ضد الأطباء. وتحدثت كذلك عن الجوانب المرهقة والمتطلبة عقليًا للمهنة. إن أخذ قسط من الراحة والانفصال عن المهنة والمرضى يمكن أن يكون مرهقًا عقليًا للأطباء أيضًا. قالت الدكتورة مانان فورا: "هناك شيء مهم أتمنى أن يفهمه الناس عنا كأطباء وهو أنه على الرغم من تدريبنا وخبرتنا الواسعة، فإننا بشر في نهاية المطاف".

وأضاف بانكاج سوجاونكار، أخصائي أمراض القلب للأطفال التداخلية، أن تقديم الرعاية للمرضى في مرحلة متأخرة من المرض، وتقديم تشخيصات غير مواتية، ودعم الأسر الحزينة هي تجارب مؤلمة للغاية. إن التعرض المستمر للمعاناة البشرية يتطلب قوة عاطفية يمكن أن تكون شاقة ومجهدة.

بالنسبة لطبيب الأطفال، فإن التعامل مع الاضطرابات العاطفية التي يمر بها الآباء الذين جلبوا طفلهم المريض يمكن أن يكون أمرًا محزنًا للغاية. "هناك حالات معينة، مثل السرطان والأمراض النادرة والحالات التي لا يمكن علاجها، والتي تجبرنا على إيصال أخبار مفجعة للآباء، وإخبارهم بأنه لا يوجد علاج، إنه لأمر مؤلم للغاية أن نشاهد الأطفال يعانون، وأن نرى طفلًا كان يومًا ما مرحًا يستسلم للمرض، وأن نشهد الألم الشديد في عيون الوالدين بعد فقدان طفلهما. هذه التجارب تفرض ضريبة عاطفية، وغالبًا ما تؤدي إلى ليال بلا نوم بينما نتصارع مع وطأة هذه المآسي.

وبينما نركز على الصحة البدنية والرفاهية، فمن المهم أيضًا التأكيد على أهمية طلب المساعدة في حالة الاضطرابات النفسية. إن العلاقة بين العقل والجسم حقيقية، وعندما نهمل الصحة العقلية، فإننا نفشل في بناء حياة صحية وسعيدة. بالنسبة للدكتور راهول تشاندهوك، كبير مستشاري الصحة العقلية والعلوم السلوكية في مستشفى أرتميس جوروجرام، فإن التحديات اليومية في وظيفته تشمل موازنة التقييمات مع المرضى خلال فترة زمنية محدودة. كما تناول قضية الوصمة المرتبطة بالصحة العقلية، وكيف أن العلاج يكون فعالًا فقط عندما يتم التعامل معه على أنه طريق ذو اتجاهين.

ولكن من المفيد أيضًا أن نشاهد المرضى يتحسنون ويزدهرون في حياتهم. "لقد ازدهر مريض خجول ومنطوٍ بعد العلاج. وبعد سنوات، قابلني، وكان مليئًا بالثقة، وأخبرني كيف أصبح الآن مدرسًا ناجحًا. لحظات مثل هذه تجعل التحديات تستحق العناء"، شارك الدكتور راؤول تشاندوك حكاية لطيفة من رحلته المهنية.

كيف يتعامل الأطباء مع الأمراض المزمنة للمرضى مثل السرطان؟

يقول الدكتور تيجيندر كاتاريا، رئيس مركز علاج الأورام والسرطان بالإشعاع في ميدانتا: "من الصعب أن نرى كل هذا القدر من المعاناة، وفي بعض الأحيان نواجه الموت للمرضى الذين تربطنا بهم علاقة قرابة بسبب المتابعة الطويلة الأمد والعلاجات الطويلة". الطب، مشترك.

ماذا عن الحيوانات الأليفة؟ كيف نجعل الحياة أفضل لهم؟

تصبح الحيوانات الأليفة جزءًا من عائلتنا في أي وقت من الأوقات. إنهم من نعتني بهم ونعتمد عليهم في جعل البيت وطنًا لنا. إنهم يدخلون قلوبنا مباشرة في اليوم الذي نعيدهم فيه إلى المنزل. ومع ذلك، فإن الطعام الذي يتناولونه له تأثير كبير على صحتهم - وهو أمر مهم يجب أن يعرفه آباء الحيوانات الأليفة. وهنا يأتي دور اختصاصي تغذية الحيوانات الأليفة. "أنا مؤمن بشدة بأن الغذاء هو الدواء، وحتى قبل أن أختار الحصول على شهادة في تغذية الحيوانات الأليفة، فإن مصدر إلهامي لمعرفة المزيد عن التغذية، جاء من التغييرات الصغيرة التي أجريتها على النظام الغذائي لحيواني الأليف ( إدراج اللحوم الطازجة والخضار والأنواع الأخرى من المكونات المناسبة) مما ساعد في حل مشاكل الحموضة والجلد المتكررة.

"كوني خبيرة تغذية يسمح لي بتثقيف آباء الحيوانات الأليفة حول كيفية إطعام حيواناتهم الأليفة بشكل أفضل، مع مساعدة أولئك الذين يعانون من مشكلات متكررة على تعديل نظامهم الغذائي ومشاهدة حيواناتهم الأليفة وهي تزدهر"، قال أنجالي كالاتشاند، أخصائي تغذية الحيوانات الأليفة والمؤسس المشارك لحياة أفضل.