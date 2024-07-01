الأهلى يواجه طلائع الجيش للاستمرار فى مطاردة بيراميدز على قمة الدورى

يحل الفريق الأول بالنادي الأهلى ضيفًا ثقيلًا على نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز "دورى نايل"، على استاد الكلية الحربية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته على حساب الفريق العسكري لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب لموسم 2023/ 2024 برصيد 48 نقطة في 20 مواجهة خاضها حتى الآن بواقع 15 فوزًا و3 تعادلات وهزيمتين.

في المقابل يدخل طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني اللقاء لتحسين أوضاعه في جدول الدوري بعد خسارته الأخيرة أمام زد إف سي بأربعة أهداف مقابل هدف، ويحتل المركز الـ11 برصيد 34 نقطة في 26 لقاء بواقع 8 انتصارات و10 تعادلات و8 هزائم.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين، قال فيها "إن مباراة اليوم صعبة وليست سهلة ويجب احترام المنافس الذي يجيد اللعب أمامنا، ودائمًا نتائجه في مواجهتنا تختلف عن الخسائر الأخيرة له".

وأوضح كولر أن مباراة اليوم تشهد بعض التعديلات في ظل رغبته تطبيق سياسة التدوير بعد خوض مباراة كل 72 ساعة بسبب المؤجلات وضرورة تجهيز كل اللاعبين واستغلال الفرصة التي يحصل عليها كل لاعب.

وحذر المدير الفني اللاعبين من تكرار أخطاء مباراة فاركو أمام الطلائع وعرض ملخص مباريات المنافس الذي خسر فيها أمام المقاولون العرب وزد إف سي، والتعادل مع سموحة لشرح مواطن القوة والضعف للخصم، مؤكدًا أنه يجيد اللعب بشكل هجومي ولا بد من استغلال أخطائه الدفاعية.

وطالب كولر اللاعبين ببذل أقصى جهد لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول في جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة، لافتًا إلى أنه تطبق حاليًا سياسة التدوير بين اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء طلائع الجيش والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد، وفي وسط الملعب مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة ورضا سليم وحسين الشحات، وفي الهجوم وسام أبوعلي.