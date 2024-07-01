الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤولون بقطاع الصناعة يكشفون المكاسب المتوقعة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

استثمار
استثمار

قال مسؤولون في قطاع الصناعة، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، فرصة لزيادة الاستثمارات الأوروبية بقطاع الصناعة المصري، وزيادة تواجد المنتجات المصرية في أوروبا، مشيرين إلى أن حضور مئات المستثمرين الأوروبيين في شتى القطاعات ومنها الصناعة يدعم الفرص الاستثمارية بمصر.

وكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية وعضو اتحاد الصناعات المصرية أحمد جابر، أشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس قوة اقتصاد الجانبين.. وقال "إن المؤتمر يعتبر من أنجح المؤتمرات الاقتصادية التي استضافتها مصر".

وقال جابر - في تصريحات اليوم - إن مجتمع الأعمال ساده حالة من التفاؤل والأمل للشراكة مع الجانب الأوروبي حيث وضع المؤتمر الخطوط العريضة لتلك الشراكة، ومن المقرر أن تنفذ على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والتي ظهرت واضحة من خلال الاتفاقيات التي أبرمت خلال المؤتمر واصفا إيها بالمرضية والتي شملت العديد من القطاعات الحيوية.

ولفت إلى أن الحكومة والقيادة السياسة توليان اهتماما خاصا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لذلك قامت بوضع البنية التحتية الأساسية وتهيئة المناخ العام للاستثمار مما جعل مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي أكد أهمية مصر باعتبارها بوابة لدخول إفريقيا ومن خلال الشراكة سيتم فتح أسواق أفريقية.

واتفق معه رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس، بأن انعقاد المؤتمر بهذا الحضور الضخم من المستثمرين يدعم الشراكة بين الجانبين لمستويات أعلى وزيادة استثمارات القطاع الخاص الأوروبي بالصناعة المصرية

تسهيلات وحوافز وخطط حكومية كبيرة

وقال إن الشراكة بين الجانبين تشهد تطورا كبيرا سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي وجلسات المؤتمر تؤكد ذلك؛ لأنها تطرقت لتعزيز التعاون خاصة في الاستفادة من تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة في القطاعات الصناعية.

وبدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي "إن المؤتمر وكثافة الشركات والاتفاقيات التي وقعت تؤكد قوة العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية".

ونوه بأن مثل هذه المؤتمرات تعكس ثقة المستثمر الأجنبي للاقتصاد المصري في ظل الفرص الصناعية والاستثمارية الموجودة في مصر والعمل على الاستثمار فيها، مضيفًا أن مصر لديها كافة المقومات الجاذبة للاستثمار، كما أنها بيئة خصبة للاستثمار، وأن المؤتمر دعم كبير للصادرات المصرية إلى أوروبا، ما يُسهم في زيادة الحصيلة الدولارية وخفض معدلات البطالة.

txt

"اتحاد الصناعات" ينظم أول زيارة ميدانية للسفراء الأفارقة للمدينة الصناعية

txt

لماذا يرتفع سعر الذهب عالميًا؟.. عضو اتحاد الصناعات يوضح

وأشار إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين الجانبين في قطاعات التكنولوجيا والطاقة الخضراء والصناعة ومع الاتفاقيات التي وقعت خلال المؤتمر سيزيد توسع الاستثمار الصناعي.

ولفت إلى أن توقيع مذكرات في مجالات الهيدروجين والمياه والتشييد والسيارات والطيران يعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وكان وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، قد أعلن أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تسهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مؤكدا أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، حيث أن مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة.

ولفت الوزير، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر؛ حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية ويبلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو.

مسؤولون في قطاع الصناعة الاستثمار المصري الأوروبي زيادة الاستثمارات قطاع الصناعة المصري المنتجات المصرية في أوروبا

مواد متعلقة

ثورة 30 يونيو تُنقذ المنطقة العربية من الإرهاب

خبراء: مصر وجهة الاستثمار الأوروبى وفرص قوية لشراكة القطاع الخاص

محمد الدويرى: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى نقلة نوعية فى مستقبل الاقتصاد

المفوضية الأوروبية: مصر جهة واعدة لصناعة السيارات.. وشريك استراتيجى

المفوضية الأوروبية: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى خطوة لتعزيز التعاون

أيمن محسب: مؤتمر الاستثمار رسالة ثقة في الاقتصاد الوطني

الرئيس السيسى: بيئة الاستثمار فى مصر آمنة

"30 يونيو.. إرادة شعب".. نهضة وتنمية فى كل القطاعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

الأكثر قراءة

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سرب من الطائرات الحربية للاحتلال يحوم فوق القدس المحتلة

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

"حياة كريمة" مشروع قومي يحقق أحلام الشباب في قرية كفر سنباط.. والأهالي يشكرون الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر