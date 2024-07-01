الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"من الأفضل".. فعاليات المؤتمر الصيفي للمرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل عياد

أقيمت فعاليات مؤتمر المرحلة الإعدادية الإيبارشي، تحت شعار "من الأفضل who’s the best"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "لا يَستَخِفَّنَّ أَحَدٌ بِشَبابِكَ، بل كُنْ قُدوَةً لِلمُؤمِنين ‮‮١ تيم‬ ٤: ١٢"، وذلك بمدينة الغردقة.

 

جاء ذلك برعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبقيادة وإشراف الأب ملاك ناجي، والأب ماركو ميخائيل، ولجنة الشبيبة، ومشاركة وحضور عدد من الآباء الكهنة، وأعضاء اللجنة المنظمة. 

 

دارت اللقاءات، وورش العمل حول "كيفية التخلص مما يقيد الشبيبة والتحرر منها"، ليعيشوا حياة مسيحية بعيدًا عما يعيق نموهم الروحي، من خلال مشاهدة سير القديسين، التي أعلنتهم كنيستنا الكاثوليكية، بناءً على سيرة حياتهم المتميزة منذ صغرهم، وكيف يبحث المشترك عن السعادة، من خلال بناء علاقة حية مع شخص يسوع المسيح، من خلال تعاليم الكتاب المقدس، والتمسك بممارسة الأسرار المقدسة.

ألقى المحاضرات الأب فرنسيس نظمي، حيث تضمن المؤتمر أيضًا جولات تثقيفية، وترفيهية، بمدينة الغردقة، وشواطئها.

وأيضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقيم، لقاء بين مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة وحضور الأب يونان شحاتة، وممثلي، وأمناء خدمة عدد من كنائس القاهرة، بمشاركة الأخ محسن مجدي، عضو المكتب، وذلك بمقر المكتب، بكوبري القبة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة آخر مستجدات المهرجان الإيبارشي، كما أوضح الأب يونان آليات تنفيذ مسابقة إنجيل القديس لوقا للمخدومين، المنظمة من قِبل اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

تضمن اللقاء أيضًا شرح الجهاز المخصص، لمسابقة الخدام في إنجيل القديس لوقا، التي تنظمها أيضًا اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى إيضاح البيانات، التي تريدها اللجنة، من مختلف خدام الكنائس الكاثوليكية.

كذلك، قام الأب يونان بعرض نبذة تعريفية عن كتب الدعوات، التي أعدت بالاشتراك بين مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، ولجنة الدعوات بالإيبارشية، وخدمة الشباب الإيبارشي، وتوزيعها على الحاضرين.

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