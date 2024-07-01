"أهمية الأسرار المقدسة".. الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية السيدة العذراء، بكوم أمبو، بأسوان.

شارك في الصلاة الأب يوسف زكي، راعي الكنيسة، والأب لوقا عايد، راعي كنيسة القديس يوسف، بدراو، بحضور راهبات القديسة مريم الطفلة.

في كلمة العظة، تحدث راعي الإيبارشية عن تقدمة يسوع المسيح ذاته لنا كغذاء روحي، من أجل حياة العالم، وقوت الحياة الأبدية، مؤكدًا أهمية ممارسة الأسرار المقدسة، والمواظبة عليها، وألا ندع شيئًا يمنعنا عن التناول.

وفي الختام، هنأ صاحب النيافة الأطفال المحتفى بهم، وذويهم، بهذه المناسبة، شاكرًا الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والخدام، لما أولوه من اهتمام في تكوين مخدوميهم. وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي بين الأنبا عمانوئيل، وشعب الرعية.

وترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ورئيس اللجنة الأسقفية للمهاجرين، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، اللقاء الأول للجنة.

حضر أيضًا المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، ورئيس اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام بمصر.

كذلك، شارك المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والفريق المعاون له، والمستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، والآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والعلمانيون العاملون مع المهاجرين، واللاجئين.

دارت أعمال اللقاء الأول من نوعه عن سبل مساعدة المهاجرين واللاجئين بمصر، انطلاقًا من تعليم الكنيسة الكاثوليكية الرعوي والاجتماعي.

وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية بمختلف مذاهبها من مارونية ولاتينية وقبطية ورومية والروم الأرثوذكس والإنجيلية والأسقفية الأنجليكانية بعدة مناسبات هامة.