موانئ البحر الأحمر: لم نتلق أى شكاوى خلال موسم الحج البرى

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن انتهاء موسم الحج البري بميناء نويبع البحري بنجاح، حيث لم تتلق غرفة العمليات، التي قام اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتشكيلها لمتابعة موسم الحج لهذا العام، أي شكاوى من الشركات السياحية أو الحجاج خلال الموسم، وقد ذللت غرفة العمليات جميع الصعوبات، وقدمت كل التسهيلات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام لحسن سير العمل والظهور المشرف أثناء موسم الحج.

إشادة بجهود موانئ البحر الأحمر في تنظيم موسم الحج

وتم الانتهاء من استقبال 6105 حجاج و148 باص حج على متن العبارتين آيلة، وكوين نفرتيتي من خلال رحلات مكوكية لسرعة نقل الحجاج، وتم التنسيق مع مدينة نويبع وإدارة المرور لسرعة خروج أتوبيسات الحجاج من الميناء، كما قام أعضاء المجتمع المينائى بالتعاون والتنسيق من أجل سرعة إنهاء الإجراءات للحجاج وتذليل كل العوائق لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأشادت التوكيلات الملاحية والشركات السياحية بجهود موانئ البحر الأحمر في تنظيم موسم الحج لهذا العام، مما كان له أثره في نجاح موسم الحج لهذا العام.

تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

يذكر أن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أعلن، أمس الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1095 شاحنة و215 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 560 شاحنة و192 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 535 شاحنة و23 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا وأمل، بينما تغادر السفينتان الحرية 2 وسينا، فيما استقبل الميناء السفينتين الحرية 2 وALCUDIA EXPRESS، وغادرت ثلاث سفن وهى أمل، سينا وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3000 طن بضائع و347 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

كما شهد ميناء بورفيق مغادرة السفينة HONDST1 على متنها 1000 طن مواد غذائية متجهة إلى السودان.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3155 راكبًا بموانئها.