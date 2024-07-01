الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موانئ البحر الأحمر: لم نتلق أى شكاوى خلال موسم الحج البرى

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن انتهاء موسم الحج البري بميناء نويبع البحري بنجاح، حيث لم تتلق غرفة العمليات، التي قام اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتشكيلها لمتابعة موسم الحج لهذا العام، أي شكاوى من الشركات السياحية أو الحجاج خلال الموسم، وقد ذللت غرفة العمليات جميع الصعوبات، وقدمت كل التسهيلات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام لحسن سير العمل والظهور المشرف أثناء موسم الحج.

إشادة بجهود موانئ البحر الأحمر في تنظيم موسم الحج  
وتم الانتهاء من استقبال 6105 حجاج و148 باص حج على متن العبارتين آيلة، وكوين نفرتيتي من خلال رحلات مكوكية لسرعة نقل الحجاج، وتم التنسيق مع مدينة نويبع وإدارة المرور لسرعة خروج أتوبيسات الحجاج من الميناء، كما قام أعضاء المجتمع المينائى بالتعاون والتنسيق من أجل سرعة إنهاء الإجراءات للحجاج وتذليل كل العوائق لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

txt

تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وأشادت التوكيلات الملاحية والشركات السياحية بجهود موانئ البحر الأحمر في تنظيم موسم الحج لهذا العام، مما كان له أثره في نجاح موسم الحج لهذا العام.

تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

يذكر أن  المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أعلن، أمس الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1095 شاحنة و215 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 560 شاحنة و192 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 535 شاحنة و23 سيارة. 

txt

النيابة العامة تتخذ إجراءات رادعة ضد مخالفى ضوابط الحج

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا وأمل، بينما تغادر السفينتان الحرية 2 وسينا، فيما استقبل الميناء السفينتين الحرية 2 وALCUDIA EXPRESS، وغادرت ثلاث سفن وهى أمل، سينا وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3000 طن بضائع و347 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

كما شهد ميناء بورفيق مغادرة السفينة HONDST1 على متنها 1000 طن مواد غذائية متجهة إلى السودان.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3155 راكبًا بموانئها.

هيئة موانئ البحر الأحمر الحج البري بميناء نويبع البحري موسم الحج جميع الصعوبات والظهور المشرف العبارتين

مواد متعلقة

السكك الحديدية: خفض سرعة القطارات بسبب الحرارة

تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان.. ذهاب وعودة

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى توطين صناعة النقل فى مصر

مشروعات صديقة للبيئة والقطار السياحي.. أبرز اتفاقيات "النقل" بمؤتمر الاستثمار الأوروبي

جدول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT

وزير النقل يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والجانب الإيطالى فى مجال السكك الحديدية

"العربية للنقل" تتعاون مع رابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية فى الوطن العربى

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سرب من الطائرات الحربية للاحتلال يحوم فوق القدس المحتلة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1 يوليو 2024

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر