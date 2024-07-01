جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المتبقية وتوزيع درجات الامتحانات

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية، غدا الثلاثاء الموافق ٢ يوليو، بشعبتيها العلمية والأدبية، حيث ازدادت معدلات البحث خلال الأيام الماضية عبر محرك البحث جوجل عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024

كما أنه من المقرر أن يستمر طلاب الثانوية العامة في أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 حتي يوم 17 من شهر يوليو الجاري، وفي خلال السطور التالية ينشر موقع الدستور المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحانات الثانوية العامة حتي يوم 17 يوليو المقبل، يوم السبت الموافق 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة امتحان الأحياء لطلاب الشعبية العلمية علوم.

فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضيات الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات