تجديد حبس المتهم بتحويل مسكنه لوكر لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين 15 يوما

جدد قاضي معارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عامل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحويل مسكنه إلى وكر لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين.

واعترف المتهم بحيازة عدد من الأسلحة النارية خرطوش وآلية، وأدوات تستخدم في التصنيع بهدف الاتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – 5 طبنجات معدلة – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وحُرر محضر بالواقعة.