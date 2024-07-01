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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحرية المصري": 30 يونيو ثورة شعبية تعبر عن إرادة المصريين

30 يونيو
30 يونيو

 

قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن 30 يونيو ثورة شعبية تجمع تحت لوائها أطياف الشعب المصري للتعبير عن رفضهم لحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن الثورة أعادت الهوية الوطنية للدولة المصرية؛ وكانت دليل ورهان على وعي المصريين وقدرتهم على تحقيق إرادتهم والتمسك بدولتهم  والرفض القاطع لكافة الممارسات الإرهابية المتطرفة؛ والتصدي لكل المخططات والمؤامرات التى تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

انحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية 

وأشار ممدوح محمود، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن ثورة 30 يونيو تعبيرًا واضحًا عن تكاتف الشعب خلف قواته المسلحة التي انحازت للإرادة الشعبية وتصدت لكافة العمليات الإرهابية الخسيسة، وحافظت على كرامة وهيبة المصريين التي لن تهزمها أو تقهرها الشدائد.

ولفت رئيس حزب الحرية المصري، إلى أن ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في التاريخ المصري، حيث أنهت معاناة عاشها الشعب، وبدأت بعدها عهدا جديدا قوامه الإصلاح والتأهيل والتنمية، وبالفعل حدثت طفرة تنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة المجالات، فضلا عن استعادة الأمن والأمان والاستقرار، والدفع بعجلة التنمية، وإصلاح اقتصادي قوي كان قادرا على التعامل مع كافة التحديات المحلية والاقليمية والدولية.

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