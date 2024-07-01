العثور على جثة بها طلق ناري بالرأس بمحطة قطار إدفو في أسوان

عثر عدد من المارة من الأهالى، بمحطة قطار إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الاثنين، على جثة بها طلق ناري بالرأس، وتم نقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حول الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المختصة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة بها طلق ناري بالرأس ملقاة أمام محطة قطار إدفو، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف ونقلها إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثة ملقاة أمام محطة قطار إدفو مجهولة الهوية وتم إخطار النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، وتم إيداع بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.