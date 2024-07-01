الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على جثة بها طلق ناري بالرأس بمحطة قطار إدفو في أسوان

ارشيفية
ارشيفية

عثر عدد من المارة من الأهالى، بمحطة قطار إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الاثنين، على جثة بها طلق ناري بالرأس، وتم نقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

تفاصيل حول الواقعة 

 

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المختصة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة بها طلق ناري بالرأس ملقاة أمام محطة قطار إدفو، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف ونقلها إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثة ملقاة أمام محطة قطار إدفو مجهولة الهوية وتم إخطار النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، وتم إيداع بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

جثة العثور محطة قطار إدفو شمال أسوان

مواد متعلقة

"عطية": أسوان شهدت سلسلة من الإنجازات المتتالية بمختلف القطاعات بعد 30 يونيو

"هيموتنا".. سيدة تستغيث بـ الداخلية للقبض على زوجها المسجل

محافظ أسوان يوجه برفع نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

محليات أسوان: حملات مكبرة لرفع 762 حالة إشغال بنطاق حى غرب

قلق يسيطر على طلاب الثانوية العامة في أسوان قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

تلوين الوجوه وألعاب.. توافد الأهالي على الحدائق وكورنيش النيل ليلًا فى أسوان (لايف)

إصابة 7 إثر انقلاب سيارة "كبوت" فى كوم أمبو بأسوان

حالتها محللة.. العثور على جثة مسن داخل شقة بظروف غامضة بأسوان

الأكثر قراءة

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سرب من الطائرات الحربية للاحتلال يحوم فوق القدس المحتلة

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

"حياة كريمة" مشروع قومي يحقق أحلام الشباب في قرية كفر سنباط.. والأهالي يشكرون الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر