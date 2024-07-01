الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار ضد 133 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

غلق محلات
غلق محلات

أعلنت  محافظة الغربية، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة قد تمكنت من اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق الجديدة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم غلق 133 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا، والمنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار هذه الحملات في جميع مراكز ومدن المحافظة، بقيادة رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت إشرافه هو ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

وفيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، ومنع هدر الطاقة من قبل المحلات بالإنارة الخارجية الزائدة بالمحلات، نجحت الحملات في إطفاء الإنارة الخارجية لـ65 محلًا تجاريًا، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها، كما شدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون من الطاقة.

محافظة الغربية ترشيد استهلاك الكهرباء الحفاظ على الطاقة الكهربائية مواعيد الغلق الصيفية ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها

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