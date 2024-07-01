انجازات 30 يونيو.. تحول جذري في الرعاية الصحية بالغربية

تشهد محافظة الغربية، تحولًا جذريًا في قطاع الرعاية الصحية، أشبه بالثورة في كافة المجالات المتعلقة بصحة المواطن بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك بفضل الجهود المبذولة بعد ثورة 30 يونيو، حيث تم تحقيق تقدم هائل في المحافظة من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتحسين المرافق القائمة، بالإضافة إلى تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لمواكبة التطورات الحديثة، تم أيضًا تطوير منشآت قطاع التأمين الصحي، استعدادًا لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا هو بناء المستشفى العام الجديد في طنطا، الذي يعد إضافة مهمة للبنية التحتية الصحية في المحافظة، ويتكون المستشفى من أربعة طوابق على مساحة 13100 مترًا مربعًا، ويقدم خدمات شاملة مثل الطوارئ والغسيل الكلوي والأشعة والعلاج الطبيعي والقسطرة القلبية والمناظير، كما يتوفر فيه أقسام للحضانات والعناية المركزة والنساء والتوليد، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض.

وبالإضافة إلى المستشفى العام الجديد في طنطا، يجرى العمل حاليًا على إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد، والذي يهدف إلى توفير خدمات العلاج والتشخيص الشاملة للأورام في المحافظة، ويتوقع أن يستقبل المستشفى حوالي 20 ألف مريض جديد سنويًا، بالإضافة إلى خدمة أكثر من 400 ألف متردد سنويًا. يتضمن المستشفى الجديد مرافق متطورة مثل العلاج الإشعاعي والطب النووي والرنين المغناطيسي وزرع النخاع.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المستشفى سيكون مركزًا شاملًا لتقديم خدمات طبية متميزة لسكان المحافظة والمحافظات المجاورة مثل كفر الشيخ والمنوفية والبحيرة، ويمتد المستشفى على مساحة 5874 متر مربع ويتسع لـ244 سريرًا، ويتميز بوجود صيدلية وعيادات خارجية وقسم استقبال وطوارئ وقسم للعلاج الإشعاعي والمسح الذري ووحدة أشعة وبنك دم ومعامل، وقسم للعلاج الكيميائي ووحدة مناظير.

وتقوم المحافظة أيضًا بتطوير منشآت قطاع التأمين الصحي، حيث تم تعزيز البنية التحتية للتأمين الصحي بإنشاء مراكز صحية جديدة وتحديث المراكز القائمة، يهدف ذلك إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين، ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في تقليل الازدحام في المستشفيات وتخفيف العبء على القطاع الصحي.

وتحظى المحافظة أيضًا بدعم قوي من الحكومة في تطوير الرعاية الصحية، حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة لتحسين البنية التحتية الصحية وتوفير المعدات الطبية الحديثة، وقد تم توجيه الجهود نحو تعزيز التدريب وتطوير الكوادر الطبية والتمريضية لتقديم خدمات صحية متميزة ومتخصصة.

تأتي هذه التحسينات في الرعاية الصحية بعد سنوات من النقص الحاد في الخدمات الصحية في المحافظة، حيث كانت المستشفيات مزدحمة والمرافق غير كافية، مما أدى إلى تراجع جودة الرعاية الصحية وتأثير سلبي على حياة المواطنين، ومع ذلك، فإن التحول الحاصل يشكل نقلة نوعية في توفير الرعاية الصحية للمجتمع، ويعزز فرص الشفاء والعافية للجميع.

من جهته، أشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أن هذا التحول الجذري في الرعاية الصحية بمحافظة الغربية لا يمثل سوى بداية رحلة طويلة نحو تحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، تتطلب هذه الرحلة المستمرة تعاونًا مستدامًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتخصيص مزيد من الاستثمارات والجهود لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير الكوادر البشرية، وبالتزامن مع ذلك، يتعين أيضًا على المواطنين أنفسهم أن يكونوا شركاء فعالين في الحفاظ على صحتهم الشخصية واتباع أسلوب حياة صحي ومسؤول.

وأضاف عطا، أن المحافظة متمثلة مديرية الصحة بالغربية، وجامعة طنطا، قد نفذت الآلاف من الفعاليات والحملات ضمن المبادرات الرئاسية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وفحص المواطنين وإجراء عمليات للحالات التى كانت فى احتياج للعمليات في مختلف التخصصات، بجانب تسير القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في ربوع المحافظة، وصرف الأدوية بالمجان، والمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار.

مسشفي طنطا الجديد

مسشفي طنطا الجديد

مسشفي طنطا الجديد

مسشفي طنطا الجديد