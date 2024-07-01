الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 142 مخالفة مرورية متنوعة في زفتى بالغربية خلال 24 ساعة

مرور الغربية
مرور الغربية

حررت وحدة مرور مركز ومدينة زفتى، بقيادة الرائد هاني البنا، والتابعة  الإدارة العامة لمرور الغربية مخالفات متنوعة، في حملة تفتيشية خلال الـ24 ساعة الماضية، على الطرق والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة زفتي، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بتمكن وحدة مرور مركز ومدينة زفتي، بقيادة الرائد هاني البنا، ونائبه النقيب محمد السوداني، من رصد وضبط 142 مخالفة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما أسفرت الحملة عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 18 ألفًا و500 جنيهًا غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة. 

وكان العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، قد وجه بشن حملات لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة في الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة، وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي هذه المركبات.

وعلي صعيد آخر، أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات الرصف والتطوير بـ 6 مواقع في طنطا،  وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في رصف طريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م  حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق كما تم الانتهاء من طبقة الأساس  بكامل طول  القطاع وتأسيس  التربة أسفل قطاع التوسعة  ليتحمل  الأحمال المرورية  المتوقعة في أماكن انتظار السيارات تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت، كما تابع المحافظ رصف طريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية.

مرور الغربية
مرور الغربية
مرور الغربية
مرور الغربية
مرور الغربية
مرور الغربية
الإدارة العامة لمرور الغربية وحدة مرور مركز ومدينة زفتي مصادرة المركبات والدراجات المخالفة العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية تحصيل مقابل مخالفات ت مركبات توك توك بدون لوحات

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