الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثة سيدة قتلت على يد زوجها بمدينة نصر

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

صرحت نيابة مدينة نصر الكلية  بدفن جثمان سيدة لقت مصرعها علي يد زوجها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السكين التي قام بتنفيذ الجريمة بها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم يبلغ من العمر 42 عامًا شك في سلوك زوجته البالغة من العمر 40 عامًا، فقام بتسديد 13 طعنة لها أودت بحياتها في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها وبها عدة طعنات.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان سيدة بالغة من العمر 40 عامًا ترتدي كامل ملابسها وبها 13 طعنة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها البالغ من العمر 42 عامًا.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة باستخدام سكين مطبخ بسبب شكه في سلوك زوجته. 

دفن جثمان لقت مصرعها علي يد زوجها صدور تقرير الصفة التشريحية تحريات المباحث مدينة نصر

مواد متعلقة

العثور على جثة شاب طافية فى نهر النيل بالعياط

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سرب من الطائرات الحربية للاحتلال يحوم فوق القدس المحتلة

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

منهم 5 مصريين.. "فوربس" تعلن قائمة أغنى الأشخاص فى العالم

ناقد رياضى يوضح السبب الحقيقى وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر