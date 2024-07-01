الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصرى البورسعيدى يستضيف الجونة فى افتتاح الجولة الـ29 بـ"دورى نايل"

المصري فاز في مباراته
المصري فاز في مباراته الأخيرة على الإسماعيلي

يستضيف المصري فريق الجونة في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة مهمة للفريقين نظرا لرغبة المصري في المحافظة على المركز الثالث ويسعى الجونة لتأكيد وجوده في المنطقة الدافئة بجدول دوري نايل والبقاء بعيدا عن صراع الهبوط.

المصري والمحافظة على المركز الثالث

ويحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الثالث في جدول دوري نايل برصيد 45 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر وحقق المصري 13 انتصارا وتعادل ست مرات وخسر 8 مباريات وسجل 35 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

وجمع المصري 8 نقاط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على الزمالك والإسماعيلي والتعادل مع إنبي ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 48 والاحتفاظ بالمركز الثالث في ظل المنافسة الشرسة مع إنبي وزد إف سي ومودرن فيوتشر ولكل منهم 41 نقطة.

علي ماهر المدير الفني للفريق طالب لاعبيه بعدم الاستهانة بفريق الجونة وأكد لهم أنه سيقاتل للخروج من دائرة النتائج السلبية التي يعاني منها، وشدد على لاعبيه بضرورة إنهاء الموسم في المركز الثالث ليكون إنجازا لهذا الجيل.

الجونة والخروج من دائرة النتائج السلبية

على الجانب الآخر يحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من سبعة انتصارات وعشرة تعادلات و11 هزيمة وسجل 27 هدفا واهتزت شباكه 39 مرة.

وفشل الجونة في تحقيق الفوز خلال المباريات التسع الأخيرة وتعرض للهزيمة ست مرات وتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي وسجل ثلاثة أهداف فقط في المباريات التسع.

وركز علاء عبدالعال خلال التدريبات على وجود حلول لأزمة العقم التهديفي التي عاني منها الفريق في المباريات الأخيرة إضافة لعلاج الأخطاء الدفاعية.

وطالب علاء عبدالعال لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء بعيدا عن صراع الهبوط خاصة أن الفارق مع بلدية المحلة الذي يحتل المركز السادس عشر تسع نقاط يمكن تعويضها في المباريات المتبقية.

يدير المباراة حسني سلطان ويساعده ماجد المليجي ومصطفى حسين ومعهم أحمد جمال حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

دوري نايل المصرى الجونة علي ماهر علاء عبدالعال

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