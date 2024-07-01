الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثة شخص سقط من الطابق الخامس ببولاق الدكرور

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

صرحت نيابة بولاق الدكرور الجزئية بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمتوفي.

ولقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بعقار بشارع الرشاح الرئيسي أمام مؤسسة الأقصى بـ بولاق الدكرور، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

البداية عندما تلقى مدير أمن الجيزة اللواء هشام أبوالنصر، إخطارًا من غرفة العمليات بتلقيهم بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة شخص في شارع الرشاح أمام مؤسسة الأقصى ببولاق الدكرور، إثر سقوطه من الطابق الخامس في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقلت قوات أمنية إلى مكان الحادث، وعثر على جثة شخص في الشارع سقط من الطابق الخامس في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

نيابة بولاق الدكرور الجزئية بدفن جثة سقوطه من الطابق الخامس ورود تقرير الصفة التشريحية بشارع الرشاح الرئيسي

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