الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحريات: "مروحة كهربائية" وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بامبابة

حريق شقة - صورة أرشيفية
حريق شقة - صورة أرشيفية

دلت التحريات الاولية لرجال مباحث إمبابة ان ماس كهربائي بسبب “ مروحة” وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بالكامل 

 

 اندلع حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.


ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

التحريات الأولية رجال مباحث إمبابة ماس كهربائي مروحه حريق شقة سكنية

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