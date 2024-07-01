الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابى حادث طريق رأس سدر المروع

سيارة إسعاف - إرشيفية
سيارة إسعاف - إرشيفية

أمرت النيابة العامة بجنوب سيناء بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق رأس سدر الذي أدى إلى مصرع ١٠ أشخاص وإصابة ٢٢.

ولقى 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 22 آخرين فى تصادم ميكروباصين بطريق أبو زنيمة - رأس سدر عند طريق وادى تال أبو زنيمة.

وكانت البداية عندما تلقي اللواء محمد عناني مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث قسم شرطة أبو زنيمة إلى مكان الحادث الذي أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 في تصادم ميكروباصين على بعد 30 كيلو من أبو زنيمة اتجاه رأس سدر أمام وداي تال التابع لمدينة أبوزنيمة.

النيابة العامة بجنوب سيناء الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق راس سدر رأس سدر تصادم سيارتين ميكروباص

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