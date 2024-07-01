الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

154.5 مليار جنيه دعم المواد البترولية بموازنة العام المالى الجديد

المواد البترولية
المواد البترولية

خصصت الحكومة نحو 154.499 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بموازنة العام المالي الجديد 2024/2025 المزمع أن ينطلق اليوم الإثنين مقابل 119.19 مليار جنيه بموازنة العام السابق، بزيادة قدرها نحو 35.80 مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 29.4%.

دعم المواد البترولية 

ووفقا للبيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حتفي جبالي، تعكس هذه الزيادة الفرق بين التكلفة الناتجة عن سعر خام برنت بالدولار وسعرصرف الجنيه أمام الدولار والمحصل من إيرادات بيع المنتجات البترولية بالأسعار الحالية.

ويشير البيان المالي، إلى أن قيمة 154.4 مليار جنيه تمثل قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من دعم نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، بالإضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاجازوالمازوت للمخابز.  

دعم دعم المواد البترولية الدكتور محمد معيط مجلس النواب الخزانة العامة للدولة

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