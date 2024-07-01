الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أضرار فيروس زيكا على الحوامل

البعوض
البعوض

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس زيكا خاصة في الدول النامية، وبالنسبة لمن لا يعرف، ينتقل فيروس زيكا عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة المصابة، والمعروفة بنقلها للعدوى مثل حمى الضنك وحمى شيكونغونيا، وأغلب المصابين بفيروس زيكا إما يظلون بدون أعراض (حتى 80%) أو يظهرون أعراضًا خفيفة من الحمى والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة وآلام الجسم وآلام المفاصل، ولذلك أثار ظهور تفشي فيروس زيكا مخاوف كبيرة بين الأمهات الحوامل.

 

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وفقا لموقع hindustantimes قال الدكتور منسي شارما، استشاري أمراض النساء والتوليد في المستشفى الملكي البريطاني: لقد تم ربط الفيروس، الذي ينتشر في المقام الأول عن طريق لدغات البعوض، بمضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك التشوهات الخلقية لدى الأطفال الذين لم يولدوا بعد. 


وينبغي للنساء الحوامل تجنب السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها فيروس زيكا بشكل نشط وإذا كان السفر إلى هذه المناطق أمرا لا مفر منه، فننصح النساء الحوامل باتخاذ احتياطات صارمة، مثل استخدام طارد الحشرات، وارتداء ملابس ذات أكمام طويلة، والبقاء في أماكن إقامة مكيفة أو مغطاة بالهواء.

 

بالنسبة للنساء اللاتي سافرن إلى المناطق المتضررة من فيروس زيكا، توصي الإرشادات بإجراء اختبار الفيروس، بغض النظر عما إذا كن يعانين من أي أعراض أم لا. 

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المترتب على إيجابية نتائج التحاليل:


ونصح الدكتور مانسي شارما: "إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية، فقد يقترح الأطباء مراقبة إضافية ورعاية ما قبل الولادة المتخصصة لتقييم التأثير المحتمل على الجنين. وعلاوة على ذلك، تؤكد الإرشادات الجديدة على أهمية تأخير الحمل بالنسبة للنساء اللاتي تعرضن لفيروس زيكا وتختلف فترة الانتظار الموصى بها بناءًا على الظروف المحددة، ولكن ينصح عمومًا بالانتظار لمدة من 2 إلى 3 أشهر على الأقل بعد التعرض المحتمل قبل محاولة الحمل".

يمكن أن يسبب زيكا مشاكل مميتة للأطفال: 


وأضاف: "النساء الحوامل أو الراغبات في الحمل يجب أن يكن على دراية بفيروس زيكا ومن المؤسف أن هذا الفيروس يسبب عيبًا خلقيًا خطيرًا يسمى صغر الرأس، حيث يولد الطفل برأس صغير. 
ومن المعروف أيضًا أن زيكا يسبب مشاكل مميتة للأطفال، مثل مشاكل العين وفقدان السمع ونوبات الصرع، ومع ذلك، لا يوجد لقاح أو علاج لزيكا. 


وبالتالي، يجب على النساء الحوامل توخي الحذر وضمان الحماية من لدغات البعوض، وتغطية حاويات تخزين المياه، والتخلص من المياه المتراكمة في أواني الزهور، والحفاظ على نظافة المنزل وتجنب السفر إلى المناطق التي تم تسجيل حالات فيروس زيكا فيها".

تهدف هذه التدابير إلى حماية الأمهات الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد من العواقب الصحية الخطيرة المرتبطة بفيروس زيكا. 
ومن خلال اتباع هذه الإرشادات، تستطيع النساء اتخاذ خطوات استباقية للحد من المخاطر وضمان سلامة أسرهن خلال هذه الفترة الصعبة.

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