الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العمالقة" تصد هجوما حوثيا فى الحديدة وسقوط 5 قتلى و16 جريحا

الحوثيين
الحوثيين

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن الحوثيين شنوا هجومًا واسعًا وغادرا على مواقع تابعة لألوية العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي لليمن، أدى لمقتل 5 من قوات العمالقة وإصابة 16 آخرين، فيما قتل وأصيب معظم المسلحين الحوثيين المهاجمين.

وأفادت المصادر، إن قوات ألوية العمالقة، تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي في محور سقم بجبهة حيْس جنوبي محافظة الحديدة، وحاولت المليشيات التقدم نحو مواقعها، مستخدمة صواريخ غراد وقذائف مدفعية لتغطية هجومها.

وأكدت المصادر، إن قوات العمالقة، أحبطت الهجوم المباغت، فيما نقلت مصابيها إلى عدد من مستشفيات الحديدة وتحويلهم لعدن لإكمال العلاج.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سرب من الطائرات الحربية للاحتلال يحوم فوق القدس المحتلة

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

منهم 5 مصريين.. "فوربس" تعلن قائمة أغنى الأشخاص فى العالم

ناقد رياضى يوضح السبب الحقيقى وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر