الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سارة محمد على تكشف حقيقة اغتيال والدها بعد صدامه مع قيادات الجماعة

سارة محمد علي
سارة محمد علي

كشفت سارة محمد علي، المنشقة عن جماعة الإخوان وابنة القيادي في التنظيم الدولي للإخوان محمد علي، لغز اختفاء "الهارد" الذي يحتوي الوثائق والأوراق التنظيمية من منزل القيادي الإخواني محمد علي أثناء غياب عائلته لدفنه، وكيف فوجئت العائلة بإغلاق كافة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي  ومسح كافة الرسائل التنظيمية من على بريده الإلكتروني بمجرد موته.

وأضافت سارة، خلال لقائها مع الإعلامية عائشة نصار، ببرنامج "من الآخر كده"، المذاع عبر قناة "أون"، أنه بعد قتل والدها في رابعة العدوية بـ "مسدس عيار 9 مل"، وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء في ذلك الحين، مؤكدة أن هذا السلاح لم يكون مدرجًا ضمن أسلحة "فض الشغب" التي اعتمدت عليها قوات الأمن في فض اعتصام رابعة العدوية.

وتابعت: "كل ما حدث يؤكد حقيقة اغتيال والدي من قبل الجماعة، بعد مواقفه الرافضة للجماعة وتقديمه الاستقالة منها قبل أيام من فض رابعة، فضلًا عن الصدام بينه وبين خيرت الشاطر والقيادات الميدانية في الاعتصام  صلاح سلطان وصفوت حجازي".

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