الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر تطورات أزمة رمضان صبحى مع المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، آخر تطورات موقف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشأن أزمته مع المنشطات وموعد صدور القرار النهائي.

 

وكانت لجنة مكافحات المنشطات قد أصدرت قرارًا بوقف رمضان صبحي عن المشاركة مع بيراميدز لحين انتهاء التحقيق معه بشأن العينة الخاصة به.

 

وقال حازم خميس في تصريحات تليفزيونية " ننتظر في الوقت الراهن قرار اللجنة، ولم يعرف أحد ما حدث في جلسة الاستماع الأخيرة التي خضع لها اللاعب غير الذين حضروا فقط وهم اللاعب وفريق الدفاع".

 

وأضاف " لجنة الاستماع لديها الحق في تطبيق أي قرار على اللاعب، وتضم اللجنة خبراء قانونيين ولديهم فريق طبي وعندما يتخذون القرار سيتم إرساله للوكالة الدولية وكذلك للوكالة المصرية".

 

وكشف " سيُصدر القرار خلال 3 أسابيع إلى شهر على أقصى تقدير".

 

وأتم تصريحاته قائلًا " انتهت جلسات الاستماع والأمر الآن في يد اللجنة ونحن ننتظر أن يُصدر القرار ومنها يتحول الموقف للجنة الاستئناف".

 

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، قد أصدرت بيانًا في وقت سابق للتعليق على ظهور بعض الأشخاص للإدلاء بتصريحات حول بعض القضايا التي تخض المنظمة.

وأشار البيان إلى وجود أشخاص يطلقون بعض التصريحات بشأن المنظمة والقضايا التابعة لها خلال الأونة الأخيرة.

البيان شدد على ضرورة الحذر من ظهور أي شخص بدون صفة محددة للحديث بشأن القضايا التي تخص منظمة مكافحة المنشطات.

 

بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

رصدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال الأيام الماضية، ظهور أشخاص لا ينتمون إليها عبر وسائل الإعلام المختلفة، للحديث حول قضايا جوهرية تخص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وحدها دون غيرها، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل واللغط حول قضايا منظورة ومازالت محل مداولة ولم يصدر فيها قرار نهائي.

ولاحظت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من بين هؤلاء، ظهور مسئولين سابقين في المنظمة للحديث وإبداء الرأي في قضايا تخص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والرياضيين المصريين، والإدلاء بمعلومات مغلوطة، الأمر الذي يضر بالرياضة المصرية والرياضيين المصريين.

وتُحذر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أي شخص غير ذي صفة يتحدث في أمور فنية تخص قضايا منظورة مرتبطة بها، بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص تطبيقًا للمعايير والقوانين المصرية والدولية المتبعة.

وتهيب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بوسائل الإعلام المختلفة، عدم استقاء أية معلومات من مصادر غير رسمية ليس لها صفة، مع مراعاة أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - طبقًا للكود الدولي والمعايير الدولية - لا يمكنها الكشف أو الإفصاح عن معلومات تخص قضايا منظورة إلا بعد صدور القرار النهائي بعد انتهاء كافة الإجراءات التي حددتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وفقًا للكود الدولي.
 

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