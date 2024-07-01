الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجلة القيادى الإخوانى محمد على تروى رحلة بحثها عن جثمان والدها (فيديو)

سارة محمد علي
سارة محمد علي

قالت سارة محمد علي، المنشقة عن جماعة الإخوان وابنة القيادي في التنظيم الدولي للإخوان محمد علي، إن والدها قطع رحلته من اليمن متوجهًا إلى ميدان رابعة العدوية، حين سمع خبر وفاة صديقه داخل اعتصام رابعة، مشيرة إلى آخر اتصال هاتفي بينها وبين والدها، والذي تلقت بعده بدقائق اتصالا آخر من هاتف والدها، ولكن شخص غريب كان أبلغها أن صاحب الهاتف توفى إثر تلقيه رصاصة قناصة.

 

وأضافت سارة، خلال لقائها مع الإعلامية عائشة نصار، ببرنامج "من الآخر كده"، المذاع عبر قناة "أون"، أنه في يوم 15 أغسطس 2013، كتبت منشورا عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" مرفقًا به صورة والدها، لتطلب من الجميع أن يتواصل معها أي شخص داخل الاعتصام قد يرى جثمان والدها، وحين فقدت الأمل، توجهت إلى مشرحة زينهم، ولكنها لم تستطع الوصول إلى جثمانه.

 

وأشارت "سارة" إلى توجهها إلى ميدان رابعة العدوية، للبحث عن جثمان والدها بجوار المنصة، كما أبلغها الشخص المتصل، ولم تصل لأي شئ، ثم توجهت إلى مسجد الإيمان، وفحصت كافة الجثامين المتواجدة هناك، وباء الأمر بالفشل أيضًا، حتى تواصل معها أحد المتطوعين بمشرحة زينهم وأبلغها أن هناك سيارة بصندوق كبير وضعت جثمانه بجوار المشرحة ثم ذهبت سريعا.

 

وتابعت: "توجهت على الفور إلى مشرحة زينهم وتواصلت مع هذا الشخص، وأخبرني حينها أنه بعيدا عن المشرحة في الوقت الحالي، وحين يعود سيتواصل معي، ولكنه وصف لي الطريق لمكان جثمان والدي، وبالفعل وجدته في المكان الذي أخبرني به، واكتشف حينها أن لم يصيب برصاصة قناص كما ادعى من أبلغني في البداية، ولكن النصف اليمين من الوجه كان متهتكا تماما".

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