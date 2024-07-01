الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم بدء التحويلات الإلكترونية بتعليم الجيزة

أشرف سلومة وكيل وزارة
أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تيسيراً على أولياء الأمور الراغبين فى التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2024/2025 بمحافظة الجيزة بدء تلقي التحويلات.

وأشار سلومة، في بيانه، إلى أنه يتم التسجيل عبر الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة
 وبدء اتباع الخطوات.

وأوضح سلومة أن الموعد  المحدد خلال الفترة يوم الاثنين الموافق 1 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس ويتم اعلان النتائج أول سبتمبر 2024 م .

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء فقد تم إصدار كتاب دوري للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة بمنح نسبة تخفيض قدرها ٢٥% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء في حال السداد الفوري لمقابل التصالح وذلك وفقاً لحكم المادة رقم ٨ من قانون التصالح رقم ١٨٧ / ٢٠٢٣ في بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعها. 

كما جاء في قرار محافظ الجيزة تحصيل مبلغ لا يتجاوز ٥٠٠ جنيه عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لاتمام أعمال التصالح وذلك في ضوء التيسيرات التي تقدمها الدولة للتسهيل علي المواطنين في عملية التصالح.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،مؤكدا علي ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.

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