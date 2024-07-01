الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى فى حماس يكشف عن تعامل الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين بغزة

عزت الرشق
عزت الرشق

أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين كدروع بشرية لصد هجمات المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال "الرشق" في بيان له، عبر قناته على تليجرام، إن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، المعتقلين الفلسطينيين دروعًا بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة؛ جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتار بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.

وأضاف المسؤول في حركة حماس: "تأتي جريمة الدروع البشرية لتضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي  يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبي متعمد، وحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية".

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