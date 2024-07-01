الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنظيم 150 فاعلية بمكتبة مصر الجديدة والمستقبل ومتحف الطفل في يوليو

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

تشهد مكتبة مصر الجديدة والمستقبل ومتحف الطفل، 150 فاعلية خلال شهر يوليو الجاري، تنطلق اليوم الإثنين.

تفاصيل الفعاليات

وتووزع الـ150 فاعلية ثقافية وفنية ونشاطات متعددة، ما بين مكتبة مصر الجديدة والمستقبل ومتحف الطفل، والتي تنظمها المنصات الثقافية والإبداعية التابعة لجمعية مصر الجديدة، وهي مكتبة مصر الجديدة العامة ومكتبة الطفل ومكتبة المستقبل العامة والطفل ومركز الطفل للحضارة والإبداع  بمتحف الطفل.
 
وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الفعاليات التي تتجاوز 150 فاعلية ونشاط، تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل والجلسات التفاعلية والعروض الموسيقية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى إلعروض المسرحية والدورات التثقيفية في شتى العلوم الفلكية والتطبيقية ودورات الكشافة التى تبنى جيلا مثقفا يعتمد على ذاته وعقله، بحيث تتاح  للمشاركين فرص لتطوير حلول إبداعية وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، والعمل لتأسيس مستقبل أكثر إشراقًا وتنويرًا.  
 
كما تشهد الفعاليات التي تنظمها جمعية مصر الجديدة عبر منصاتها بمكتبات المستقبل والطفل ومكتبة مصر الجديدة العامة. دورات حول صناعة نماذج الطائرات، كورشيه، المبرمج الصغير، خط عربي، موسيقى، رسم، الكمياء العجيبة، شغل مخك، زومبا، دورة تعلم اللغة الألمانية والفرنسية، المخترع الصغير، ورش تمثيل ومسرح، تنمية الثقة بالنفس، مسابقات الشطرنج، معسكر الكشافة، الفيزيائي الصغير، فضلاً عن ورش العمل التى تساعد المرأة المعيلة على متطلبات الحياة مثل ورش الكروشيه والتفصيل.
 
وأشار الدكتور نبيل حلمى، إلى أن أولى الفاعليات في برنامج شهر يوليو  هى ورشة عمل الهولوجرام والتى تنظمها مكتبة مصر الجديدة للطفل الساعة 11 من صباح اليوم الإثنين، وهي تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد باستخدام أشعة الليزر، بحيث تطفو الصورة في الهواء كمجسم هلامي فيه طيف مـن الألوان ليتجسد على الشكل المراد عرضه، وذلك باستخدام جهاز ليزر، ومقسم للأشعة، وعدسات ومرايا، إضافة إلى فيلم هولوغرافي.

مصر مكتبة المستقبل مكتبة مصر الجديدة العامة متحف الطفل عروض موسيقية عالمية

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