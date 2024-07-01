نجلة الإخوانى محمد على تكشف مخططات الجماعة لاختطاف قيادات أمنية فى 2013

قالت سارة محمد علي، المنشقة عن جماعة الإخوان وابنة القيادي في التنظيم الدولي للإخوان محمد علي، إن أجهزة الأمن أرسلت وسطاء لإخطار قيادات اعتصام رابعة العدوية بأنه سيتم فض الاعتصام يوم 14 أغسطس 2013، موضحة أن وجهة نظر والدها في ذلك الحين أن الاعتصام لم يعد له جدوى، وكان من المفترض فضه من قبل الجماعة بنفسه قبل الدخول في مواجهة مع قوات الأمن.

وأضافت سارة، خلال لقائها مع الإعلامية عائشة نصار، ببرنامج "من الآخر كده"، المذاع عبر قناة "أون"، أنه من ضمن المقترحات التي كان يرفضها والدها في ذلك الوقت هي مخططات أحد قيادات الإخوان لاختطاف قيادات أمنية معروفة، ومقايضتها مقابل الإفراج عن محمد مرسي وبعض قيادات الجماعة، ولكنهم لم يستطيعوا تنفيذ ذلك.