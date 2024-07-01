ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة بذكري ثورة 30 يونيو، أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى، حفلا فنيا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك مساء أمس الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

أشهر الأغانى الوطنية فى احتفال "الإنتاج الثقافى" بذكرى ثورة 30 يونيو

وأحى حفل ذكرى ثورة 30 يونيو الفنانة "آية عبد الله" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وهى إحدى الفائزات فى الدورات السابقة بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، التى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى سنويا.

وتغنت بباقة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، من بينها: "يا حبيبتي يا مصر، يا أغلى اسم في الوجود، مصر التي في خاطري، كلمة حلوة وكلمتين، حلوة بلادي السمرا، حبايب مصر، فيها حاجة حلوة، مصر هي أمي، سلمولي علي مصر، أنا مصري وأبويا مصري".

وتمثل ثورة 30 يونيو علامة مضيئة ونقطة فارقة في سجلات التاريخ المصري، حيث كانت بمثابة حائط الصد المنيع أمام محاولات اختطاف الدولة نحو مسارات الأفكار المتطرفة الهدامة.

واستطاع الشعب المصري مع قواته المسلحة خلال ثورة 30 يونيو، تصويب المسار الخاطئ، والعمل على إذكاء الوعي بقيمة الوطن، والحفاظ على هويته، من خلال العديد من المحاور، والتي من بينها تعظيم دور القوى الناعمة في بناء الإنسان، والمضي قدمًا لتفعيل خطة الدولة المصرية التنموية بمختلف المجالات لبناء الجمهورية الجديدة".

"أجمل ما فيكي يا مصر" في ملتقى الهناجر الثقافي

في سياق متصل، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، لقاء جديد من ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "أجمل ما فيكي يا مصر"، وذلك فى رحاب مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، والكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

يتحدث فى الملتقى، الشاعر الغنائي إبراهيم رضوان، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، الفنان والناقد التشكيلي حسين نوح، الكاتب دكتور خالد منتصر، الكاتبة والإعلامية سوزان حرفي، الشاعر ناصر دويدار عضو مجلس ادارة اتحاد كتاب مصر.

وتدير الملتقى الناقدة دكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "شموع" بقيادة الفنان سعيد عثمان.