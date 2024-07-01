نجلة القيادى الإخوانى محمد على تكشف عن مهمة والدها داخل الجماعة (فيديو)

قالت سارة محمد علي، المنشقة عن جماعة الإخوان وابنة القيادي في التنظيم الدولي للإخوان محمد علي، إنه على مدار السنوات التي تواجدت فيها جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر كان هناك اتصالات بين الجماعة والأجهزة الأمنية في مصر، كما حدث قبل فض اعتصام رابعة العدوية بأيام، حين أخطرت الأجهزة الأمنية قيادات الجماعة بأن الاعتصام سيتم فضه يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة صباحًا.

وأضافت "سارة"، خلال لقائها مع الإعلامية عائشة نصار، ببرنامج "من الآخر كده"، المذاع عبر قناة "أون"، أن مهمة والدها القيادي الإخواني محمد على كانت التواصل مع التنظيم بأكمله حول العالم لإبلاغهم بما يجري في رابعة، وكانت تسمى تلك المهمة بـ "ضابط الاتصال"، مؤكدة أن من يتولى هذه المهمة لا يمكن أن يقدم استقالته نهائيًا، والموت فقط هو من يعفيه عن أداء مهمته.

وأشارت "سارة" إلى أن الأجهزة الأمنية أبلغت الجماعة بـ "فض الاعتصام" قبل 3 أيام، ولكن القيادات لم تستجيب لها.