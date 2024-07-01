منهم 5 مصريين.. "فوربس" تعلن قائمة أغنى الأشخاص فى العالم

أصدرت مجلة فوربس، قائمة أغني الأشخاص في العالم، وهي القائمة التي يصدرها الموقع في كل عام وتضم 2781 مليارديرًا من كل دول العالم.

ووفقا لفوربس، فقد بلغت ثروة 2781 الذين شملهم التقرير 14.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2 تريليون دولار عن عام 2023، حيث بلغ أعلي رقم قياسي تم التوصل إليه 1.1 تريليون دولار، وهو الذي تم تسجيله أيضًا في عام 2021.

وتأتي معظم المكاسب من الـ 20 شخصا الأوائل، الذين أضافوا 700 مليار دولار إلى ثرواتهم منذ عام 2023، من الولايات المتحدة، التي تضم الآن رقمًا قياسيًا يبلغ 813 مليارديرا تبلغ ثرواتهم مجتمعة 5.7 تريليون دولار.

وتظل الصين في المرتبة الثانية، حيث يبلغ عددها 473 شخصًا (بما في ذلك هونج كونج) تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار.

أما الهند، التي تضم 200 ملياردير (وهو رقم قياسي أيضًا)، فتحتل المرتبة الثالثة.

قائمة أغنياء العالم

وجاء في المرتبة الأولي عالميًا من حيث أغني الأشخاص في العالم، برنارد أرنو صاحب إمبراطورية LVMH التي تضم 75 علامة تجارية للأزياء ومستحضرات التجميل، بما في ذلك لويس فويتون وسيفورا، بـ 233 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية جاء إيلون ماسك بـ 195 مليار دولار، وهو صاحب شركات تيسلا للسيارات، وإسبيس إكس المسؤولة عن تصنيع الصواريخ الفضائية، ومنصة إكس "تويتر سابقًا".

أما في المرتبة الثالثة فقد جاء جيف بيزوز صاحب شركة أمازون المعروفة بثروة تقدر بـ 194مليار دولار، بينما جاء بيل جيتس الذي يمتلك شركة مايكرسوفت في المرتبة السابعة بين أغنياء العالم بثورة تقدر بـ 128 مليار دولار.

وفي الشرق الأوسط يعد مؤسس ومالك تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، أغنى ملياردير في الشرق الأوسط، حيث تقدر صافي ثروته بنحو 15.5 مليار دولار عام 2024.

قائمة أغنياء العرب

وأما أغنياء العرب، فقد جاء ناصف سويرس بأغنى ملياردير عربي في العالم، ويحتل المركز الثاني ضمن قائمة أثرياء الشرق الأوسط، بصافي ثروة بلغ 8.8 مليار دولار.

وارتفعت ثروة ساويرس بنحو 1.4 مليار دولار مقارنة بعام 2023، وتعد حصته البالغة 6% في شركة أديداس لصناعة الملابس الرياضية، هي أكبر استثماراته، ويرأس ساويرس أيضًا شركة (OCI) التي تعد من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وأيوا الأمريكيتين.

بينما تأتي الإمارات بأكبر عدد أغنساء في الشرق الأوسط مع أعلى ثروة تراكمية بلغت 55.1 مليار دولار، ومن بينهم 7 مقيمين يحملون الجنسية الهندية.

فيما تضم القائمة 6 مليارديرات من لبنان، يبلغ صافي ثرواتهم المجمعة 11.8 مليار دولار، ومن بينهم قطب المجوهرات الفاخرة، روبير معوض، و3 أشقاء للملياردير ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

وكذلك يشمل التصنيف 5 مليارديرات من مصر يبلغ صافي ثرواتهم المجمعة 18.4 مليار دولار، وهم الأشقاء محمد ويوسف وياسين منصور، بالإضافة إلى الشقيقين ناصف ونجيب ساويرس.

وانضم وافدان جديدان من الهند إلى قائمة، وهما رينوكا جاجتياني، التي تقود مجموعة لاندمارك للبيع بالتجزئة، والتي تعد هي المليارديرة الوحيدة في الشرق الأوسط، بصافي ثروة بلغ 4.8 مليار دولار، وتمت إضافة أيضا مؤسس شركة العقارات والضيافة (FIVE Holdings) كبير مولشنداني، مع ثروة بلغت ملياري دولار.