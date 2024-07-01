الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو القيادى الإخوانى محمد على؟.. نجلته سارة تكشف حقيقته (فيديو)

سارة محمد علي
سارة محمد علي

قالت سارة محمد علي، المنشقة عن جماعة الإخوان وابنة القيادي في التنظيم الدولي للإخوان محمد علي، إن والدها الذي كانت تعرفه في حياته كان عضوا في قسم التنمية الإدارية التابع لجهاز تخطيط الجماعة، وهو معني بضمان بقاء الجماعة في العالم بأكمله، وتقييم المراحل التي ستدخل عليها الجماعة في مجالات مختلفة، وبالتالي، تأهيل القيادات ورفع رؤى الجماعة.

 

وأضافت سارة، خلال لقائها مع الإعلامية عائشة نصار، ببرنامج "من الآخر كده"، المذاع عبر قناة "أون"، أن جزء من أساسيات قسم التنمية الإدارية التابع لجهاز تخطيط جماعة الإخوان هو عدم ظهور أعضائه إعلاميا؛ لأنهم المعنيين بإبقاء التنظيم، وإذ تم حرقهم إعلاميا، ستفشل مهامهم على الفور، مؤكدة أن والدها كان يظهر طوال الوقت على أساس أنه مدربا للتنمية البشرية وأستاذ متخصص في الإدارة.

 

وأشارت إلى عدم ظهوره إطلاقا في الإعلام باسم الإخوان، وتلك كانت الوجهة غير الحقيقية التي اعتمد عليها طوال حياته، موضحة أنه بعد وفاة والدها القيادي الإخواني محمد علي، أدركت حقيقته من خلال زميل له في نفس القسم بجهاز تخطيط الجماعة، الذي كشف لها أن والدها كان ضمن مهمة اسمها "ضابط اتصال"، وهو معني بأن يكون حلقة وصل بين أعضاء التنظيم حول دول العالم.

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