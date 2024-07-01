مواجهات نارية.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

يحرص مشجعي كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو الجاري العديد من المباريات المثيرة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

وفي بطولة يورو لعام 2024، ستتواصل مباريات ثمن النهائي بمواجهتين قويتين الأولى ما بين فرنسا وبلجيكا والثانية ستجمع ما بين البرتغال وسلوفينيا.

وانتقالًا لبطولة كوبا أمريكا ستقام مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات بمباراتين أيضًا، وستكون الأولى ما بين "بوليفيا وبنما" والثانية ما بين "أمريكا وأوروجواي"، وسوف يشهد اليوم الإثنين نهائي كأس العرش المغربي، حيث سوف ستجمع مواجهة مثيرة ما بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي.

وستتواصل مباريات الدوري المصري الممتاز بمباراتين ومن أبرزهما مواجهة النادي الأهلي مع فريق طلائع الجيش.

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024

فرنسا x بلجيكا - في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1 Max.

البرتغال x سلوفينيا - في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2 Max.

مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024

بوليفيا x بنما - 04:00 بتوقيت مصر.

الولايات المتحدة الأمريكية x أوروجواي - 04:00 بتوقيت مصر.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

المصري البورسعيدي x الجونة - 07:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

طلائع الجيش x الأهلي - 08:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرش المغربي (النهائي)

الرجاء البيضاوي x الجيش الملكي - 07:00 بتوقيت مصر - ArryadiaTV.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

تقام مباراة فريقي الأهلي وطلائع الجيش، اليوم الإثنين الموافق 1 من يوليو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن ستُنقل المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.