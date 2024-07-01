قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة وبيراميدز

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارًا عاجلًا بشأن مباراة سموحة وبيراميدز التي توقفت مساء الجمعة الماضي؛ بسبب الحريق الذي نشب في إحدى غرف ستاد الإسكندرية.

وقررت الرابطة في بيانها، استئناف الوقت المتبقي من مباراة سموحة وبيراميدز بنفس ظروفها من تبديلات وبطاقات صفراء وكافة الأمور التي حدثت والنتيجة بالتعادل بين الفريقين.

وحددت الرابطة موعد إقامة الوقت المتبقي من المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الثلاثاء المقبل على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وتوقفت مباراة سموحة وبيراميدز التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في الجولة 28 من بطولة دوري نايل، وتحديدا في الدقيقة 50 بسبب نشوب حريق في ستاد الإسكندرية قبل توقف المباراة واتخاذ محمد سلامة حكم المباراة قرارًا بصعوبة استكمال اللقاء.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجّه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحريق ورفع تقرير تفصيلي بأسباب الحادث بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية التابع لها الاستاد.

وأوضح أنه تم إلغاء المباراة من قِبل حكم المباراة، لعدم إمكانية إصلاح الكشافين.

رد بيراميدز

أكد الدكتور أحمد الوشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز إف سي، أن ما وقع من أحداث خلال مباراة النادي مع سموحة باستاد الإسكندرية يقع ضمن مسئوليات الفريق صاحب الأرض والملعب، ومسئوليته القانونية هنا مسئولية مفترضة لا يمكن نفيها بإثبات عدم ارتكاب ثمّة خطأ.

أضاف الوشاحي، أنّ ما حدث في المباراة يندرج ضمن الحالات التي توجب اعتبار الفريق صاحب الملعب مهزومًا بنتيجة 2-0، وليس ضمن حالات الظروف القهرية التي يترتب عليها إعادة اللقاء، وعليه، وفقا للائحة المسابقات، يجب اعتبار فريق سموحة مهزومًا واعتبار نادي بيراميدز فائزًا بنتيجة 2-0، مشددا على أن الحالة واضحة تماما وبسيطة ولا يوجد بها أي تعقيد أو تضارب أو اجتهاد ولا تحتاج لأي تفسيرات أخرى، والحالة هي انقطاع التيار الكهربائي وطبقا لنص اللائحة لا تعد ظرفا قهريا.