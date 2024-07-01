الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على حى الصبرة بمدينة غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37،877 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86،969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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