عاجل.. الشرطة الألمانية تعتقل رجلا هاجم عدة أشخاص بسكب مادة حارقة

أصيب عدد من الأشخاص في هجوم بمادة حمضية في مقهى بمدينة بوخوم غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان صحفي، إن رجلا سكب سائلا حمضيا على ضيف كان يجلس على طاولة في المنطقة الخارجية، ما أدى إلى إصابة الضحية بجروح خطيرة.

كما أصيبت امرأة كانت تجلس معه على الطاولة ونادلة، وقالت الشرطة إنه خلال العملية، أصيب أربعة من ضباط الشرطة واثنين من رجال الإطفاء الذين تعرضوا للسائل بجروح.

وفر الجاني في البداية ولكن تم القبض عليه بعد فترة وجيزة في المنطقة المجاورة، ولا يزال الدافع وراء الحادث غير واضح، وتحقيق الشرطة مستمر.