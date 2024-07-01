مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال فى هجوم روسى على بلدة أوكرانية

قُتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، بينهم أطفال، وأصيب ما لا يقل عن 31 آخرين بعد أن شنت روسيا هجومًا صاروخيًا على بلدة فيلنيانسك في منطقة زابوروجية بجنوب أوكرانيا يوم السبت، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

وقال إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لزابوروجية، أمس الأحد: “اليوم هو يوم حداد في منطقة زابوروجية على أولئك الذين قتلوا في هجوم العدو على فيلنيانسك” مضيفا 'هناك ألم لا يوصف.'

وأضاف فيدوروف ان 3 أطفال من بين القتلى، و8 أطفال من بين الجرحى.

ونوه بأن الهجوم ألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية، فضلا عن متجر بيع بالتجزئة ومباني سكنية.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن الأجنحة التجارية والمنازل والمركبات اشتعلت فيها النيران نتيجة لذلك.