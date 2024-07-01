الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيش الروسى يستخدم دراجات نارية ومركبات رباعية فى عملية تحرير ستارومايورسكوى

الجيش الروسى
الجيش الروسى

استخدمت قوات مجموعة "فوستوك" الروسية الدراجات النارية والمركبات الرباعية بشكل نشط أثناء تحرير بلدة ستارومايورسكوي والسيطرة على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية فيها.


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أثناء تحرير بلدة ستارومايورسكوي، والسيطرة على معاقل العدو الكبيرة على محور أوغليدار، استخدمت الوحدات الهجومية لتشكيل الأسلحة المشتركة لمجموعة -فوستوك- بنشاط وسائل النقل الآلية، واستخدم الأفراد العسكريون في وحدات الهجوم الدراجات النارية لتنفيذ عمليات قتالية هجومية ونقل الذخائر والمواد الغذائية إلى المعاقل التي تسيطر عليها".


وأوضحت الوزارة أن الدراجات النارية والمركبات الرباعية تسمح للفرق الهجومية بالتحرك بسرعة ومفاجأة العدو، كما أن التحركات السريعة على الدراجات النارية تقلل من الوقت اللازم للسيطرة على المناطق المفتوحة، وتقلل من خطر هجمات الطائرات المسيرة، وتسهل اختراق دفاعات العدو وتسمح بالهجمات من الأجنحة.

 

وأضافت الوزارة: "لتحقيق النجاح التكتيكي، غالبا ما يستخدم القادة مجموعات آلية مع وحدات الهجوم من المشاة. كما يتم استخدام مجموعات على دراجات نارية ومركبات رباعية الدفع كمناورة تحويلية، مما جعل من الممكن البناء على النجاح والسيطرة على نقاط الدعم في الاتجاه الرئيسي".

 

وكانت قد أفادت وزارة الدفاع الروسية في 10 يونيو الجاري أن مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية حررت بلدة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية التي كان العدو قد سيطر عليها في الهجوم المضاد في الصيف الماضي.

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ناقد رياضى يوضح السبب الحقيقى وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتى عناتا وسلوان الفلسطينيتين

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

نجلة الإخوانى محمد على تكشف مخططات الجماعة لاختطاف قيادات أمنية فى 2013

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر