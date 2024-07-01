الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. إصابة 18 جنديا إسرائيليا فى الجولان بعد استهدافهم بمسيرة

جنود الاحتلال الإسرائيلى
جنود الاحتلال الإسرائيلى

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إصابة 18 جنديًا بعد هجوم بطائرة مسيّرة على موقعهم في هضبة الجولان المحتلة على الحدود اللبنانية، حالة أحدهم خطيرة.

وأوضح الجيش، في بيان، أن الغارة وقعت في وقت سابق من الأحد، مضيفًا أنه قصف منذ ذلك الحين أهدافًا لحزب الله جنوبي لبنان بالطائرات الحربية والمدفعية.

وكان حزب الله أعلن مسؤوليته عن الهجوم، قائلًا إنه استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا ردًا على ضربات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الأحد.

ويقول الجيش الإسرائيلي أيضًا، إنه ضرب سلسلة من أهداف حزب الله جنوبي لبنان في الساعات القليلة الماضية، بما في ذلك مواقع العمليات في مركبا، وقاذفة صواريخ في عيتا الشعب، التي استخدمت في هجوم في وقت سابق من الأحد.

ومنذ بدأت حرب غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية، بشكل شبه يومي.

وتصاعدت حدة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعًا إقليميًا.

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