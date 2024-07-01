الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس وزراء فرنسا: لا يجب أن يذهب أى صوت لليمين المتطرف

جابرييل أتال رئيس
جابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا

قال جابرييل أتال، رئيس وزراء فرنسا، إن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يجب ألا يحصل على أي صوت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، وذلك بعد أن بدأ أن الحزب في طريقه للفوز بالجولة الأولى.

وقال بعد أن جاء معسكره هو والرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث، وبفارق كبير، في الجولة الأولى: "يجب ألا يذهب ولا حتى صوت واحد للتجمع الوطني.. يجب منعه من الحصول على أن تكون له الأغلبية المطلقة".

وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، التي أقيمت الأحد، حاصدًا أكثر من 34 بالمئة من الأصوات، بحسب تقديرات أولى.

وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الوطنية" (ما بين 28.5 و29.1 بالمئة)، وكذلك على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20.5 إلى 21.5 بالمئة)، وفق هذه التقديرات.

وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات 3 مراكز.

وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف ماري لوبان، إن معسكر ماكرون "قُضي عليه تقريبًا" خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

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