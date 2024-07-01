"أبو الغيط" لـ"الشاهد": أمريكا استهدفت إفراز قوى ليبرالية وإسلام متوسط بالدول العربية

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا يغيب عن الأذهان وجود تغيير حاد في 2011 في سوريا، وحرب أهلية وتغيير حاد في ليبيا ومحاولة تغيير في البحرين، واليمن، وفي تونس، والتغيير كله يستهدف إفراز قوى ليبرالية وإسلام متوسط، وجماعات تحكم على مثال تركيا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": " وبالتالي عندما أفلتت مصر من هذا السيناريو، لم يكن للقوى العظمى شئ تقدمه لمصر".

وتابع: "وهنا يأتي دور دول الخليج المتمثل في المملكة العربية الشعودية التي حاربت معركة نبيلة للدفاع عن مصر ودعمها، وعلى سبيل المثال كان هناك وزيرًا للخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، بعد أحداث 30 يونيو، عندما بدأت القوى الأوروبية والغربية تحاول تضييق الخناق على مصر وتشجع الاتحاد الإفريقي لتجميد العضوية المصرية، قام سعود الفيصل في جولة بالغة الإرهاق قام بجولة أوروبية وأمريكية متعددة يقول للعالم الغربي ارفعوا أيديكم عن مصر؛ لأنه ما كان سوف يحدث في مصر كان سيقيم تحالف استراتيجي بين مصر وإيران، وهذا التحالف الاستراتيجي المصري الإيراني كان سيلحق الأذى بنا على الإقليم وعلى المستوى العالمي".

وواصل: "وجاء الدعم الاقتصادي بعد ذلك، آخر صفحة في كتاب شهادتي، بيتصل بي وزير البترول المصري يقولي هناك شحنات بترول وغاز مرسلة من المملكة العربية السعودية ولسنا في وضع القدرة على التسديد، وكنت أنا لازلت وزيرًا للخارجية، وطلب مني التنسيق مع المملكة العربية لتقديم التسهيلات، فقمت بالاتصالات والتي لم يردني رد منهم، ولكني استقبلت منهم اتصالات، وطلبوا مني إمهالهم الوقت وكان بالفعل 50 دقيقة، وكانت هناك سفن الغاز والوقود بقيمة تقترب من 45 مليون دولار هدية لمصر".