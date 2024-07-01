أبوالغيط لـ"الشاهد:" الرئيس السيسى أنقذ المصريين فى لحظة حالكة (فيديو)

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن: "الجيش المصري جزء من المجتمع وغير منفصل عنه، ولذلك، رسائل الفريق الأول عبد الفتاح السيسي في عام 2013 كانت تطمئن الشعب المصري من أي تهديدات تواجههم، وأن الجيش مستعد تماما للموت دفاعا عن أي تهديد يواجه المصريين، وتلك كانت رسائل صريحة لجماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس عبد الفتاح السيسي شخص عظيم، واستطاع تحمل المسؤولية في لحظة مصرية حالكة، كما أنقذ المجتمع المصري وكان له من الصلابة أن يتولى قيادة الدولة المصرية، وذلك بدعم كامل من الشعب المصري".

وتابع: "هناك بعض الفلاسفة الذين أطلقوا على ما حدث في 2013 "انقلاب"، ولكن كيف يكون انقلابا وسط تأييد شعبي من قبل ملايين المصريين، فالقيمة الحقيقية للإنسان هي قدرته وشجاعته في مواجهة الشدائد في اللحظة، وهي التي تكشف عن قيمته، وهذا القائد مدعوما بقيادة عكسرية رائعة تحملت مسؤولية الدفاع عن الوطن بكل نبل وشرف".