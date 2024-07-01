الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان نتيجة المرحلة الأولى للالتحاق بكليات الجامعة الأهلية بالعبور

الدكتور جمال سوسة
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور عن ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2024، حيث طالبت الجامعة الطلاب المتقدمين بمراجعة حسابهم على موقع التقديم الإلكتروني وكذلك مراجعة الإيميل المسجل على الموقع من خلال رسائل  Spam / Junk لمعرفة حالة طلب الالتحاق

وأوضحت جامعة بنها الأهلية بالعبور أنه على الطالب المتقدم اتباع التعليمات المرسلة على الإيميل المسجل بموقع التسجيل الإلكتروني، مشيرة إلى أنه في حالة طلب استكمال المستندات، يجب على الطالب سرعة تحميل جميع الشهادات الخاصة به المطلوبة لحساب المجموع الاعتباري من خلال رفع جميع الشهادات المطلوبة في ملف PDF واحد خلال 48 ساعة، حيث سيتم فتح الموقع للاستكمال اعتبارا  الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 في تمام الساعة 12:00 صباحًا وحتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو فى تمام الساعة 11:59 مساءً.

وأشارت جامعة بنها الأهلية إلى أن تعليمات استكمال المستندات كالتالي: يرجى استكمال الطلب من خلال متصفح وليس موبايل، الموقع مفتوح لاستكمال الطلبات المُسجلة من قبل فقط ولن يقبل تسجيل طلبات جديدة حتى إشعار آخر.

ويسمح للطلاب برفع الشهادات دون توثيق، على أن يقوموا بتقديم أصل الشهادات الموثقة في حال القبول بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أنه لمتابعة الطلب والإشعارات يرجى اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع التقديم من هنا https://admission.bnu.edu.eg
- عرض الطلبات
- مطلوب إكماله
-  تعديل ملف المؤهلات السابقة: تحميل جميع الشهادات المطلوبة في ملف PDF واحد.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور كانت قد أعلنت عن فتح باب التقدم المبكر إلكترونيًا للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية للعام الأكاديمي 2024 /2025 وحددت الجامعة الفئات التي يجوز لها التقديم والتخصصات ورابط التسجيل للفئات التالية: 
- الحاصلون شهادة الثانوية العامه 2022-2023 فقط
- الحاصلون على شهادات معادلة عربية وأجنبية مصرية «النيل وستم » 2022-2023
- الحاصلون على الشهادات المعادلة عربية وأجنبية 2023-2024

جمال سوسة إعلان التقديم كليات الجامعة الأهلية الجامعة الأهلية بالعبور التقديم المبكر

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