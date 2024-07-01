رفعت فياض يكشف أهم إنجازات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن ما تحققه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بالفن أو الدراما فإنها تقدم أعمالًا فنية متميزة وكان هذا هو اسم الشركة المتحدة في السنوات الأخيرة.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في السنوات الأخيرة حرصت الشركة على أن يكون لها أكثر من قناة وأكثر من وسيلة إعلامية تؤدي بها أدوارًا مختلفة منها الدور الدرامي، والدور الثقافي والدور الإعلامي وكل هذا يصب من خلال منظومة واحدة في تقوية موقف مصر في مواجهة الحملات الإعلامية المعادية من الخصوم في الخارج أو حتى من الداخل من خلال لجان الكترونية معينة.

أهم ما يميز قنوات المتحدة

وتابع، أن ما يميز أداء هذه القنوات وهذه الآليات الإعلامية أنها تتم تحت منظومة منسقة ومنظمة حتى لا تشت منها واحدة هنا أو هنا أو تخرج عن الصف ولذلك الرسالة تأتي متكاملة من خلال دراما، وثقافة وفن وبرامج اجتماعية وبرامج ترفيهية وبرامج للأسرة وحتى برامج المائدة حتى تستطيع الشركة من خلال أذرعها الإعلامية أن تحقق للدولة ما افتقدته حتى تم تأسيس المتحدة في 2011.