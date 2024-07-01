يورو 2024.. إسبانيا تسحق جورجيا برباعية وتضرب موعدًا مع ألمانيا فى ربع النهائى

سحق منتخب إسبانيا نظيره الجورجي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين منذ قليل ضمن منافسات ثمن نهائي يورو 2024.

تقدم منتخب جورجيا عن طريق روبن لو نورماند بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 قبل أن يدرك رودري التعادل لصالح إسبانيا في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني ضاعف الفريق الإسباني النتيجة بتسجيل 3 أهداف عن طريق فابيان رويز ونيكو ويليامز وداني أولمو في الدقائق 51 و75 و83.

وتأهل منتخب إسبانيا ليضرب موعدًا مع ألمانيا في نهائي مبكر بالدور ربع النهائي.

أحداث الشوط الأول

منتخب إسبانيا بدأ المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك جورجيا.

وشهدت الدقيقة الخامسة تمريرة من داني كارفخال من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تابعها بيدري بتسديدة من على القائم الأول، ولكن أمسك بها مامارداشفيلي

نيكو ويليامز أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها لي نورماند برأسية من على القائم الأول، ولكن تصدى لها مامارداشفيلي ثم شتتها الدفاع.

الهدف الأول للفريق الجورجي جاء في الدقيقة 18 بعدما أرسل أوتار كاكابادزه كرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وارتطمت في جسد روبين لي نورماند ثم سكنت الشباك.

في الدقيقة 22 فابيان رويز سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وأمسك به الحارس مامارداشفيلي.

منتخب إسبانيا استمر في الضغط بقوة من أجل إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

واستطاع اللاروخا أن يسجلوا التعادل في الدقيقة 39 بعدما سدد رودري الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

أحداث الشوط الثاني

الفريق الإسباني سيطر على الشوط الثاني بالكامل.

وسدد فابيان رويز الكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 46 لكن الكرة خرجت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 48 كفاراتسخيليا سدد الكرة من منتصف الملعب في محاولة لاستغلال تقدم الحارس أوناي سيمون من مرماه ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وجاء الهدف الثاني لصالح اللاروخا في الدقيقة 51 بعدما أرسل لامين يامال تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها فابيان رويز برأسية قوية من على القائم الثاني لتمر داخل الشباك.

تسيتايشفيلي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وسجل منتخب إسبانيا هدفا في الدقيقة 74 لكن تم إلغائه بداعي التسلل على لامين يامال.

وفي الدقيقة 75 سجل نيكو ويليامز الهدف الثالث بعدما انطلق بالكرة وراوغ المدافع بمهارة، ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر من فوق الحارس لداخل الشباك.

واختتم داني أولمو رباعية إسبانيا في الدقيقة 83 بعدما سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتمر أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

