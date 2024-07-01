كيف دافعت دول الخليج عن مصر بعد 30 يونيو؟.. أبوالغيط يكشف لـ"الشاهد"

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن: "دول الخليج والمملكة العربية السعودية دافعت في معركة نبيلة عن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو 2013، كما فعلت مؤخرًا في رأس الحكمة، حيث أن هذا المشروع يعد شيئا رئيسيا كقاطرة للتنمية للساحل الشمالي بأكمله لعقود كاملة".

وأضاف أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الجندي المصري منذ لحظة انتمائه للمؤسسة العسكرية وهو يتأسس على تربية ليست فقط الحفاظ على الحدود المصرية من الجبهات الأربعة، ولكن تأمين الاستقرار والأمن لمصر أيضا داخليا، وأن أؤمن بهذا الدور تماما، وقد يختلف معي البعض، وقد يقول آخرون إن القوات المسلحة المصرية مهمتها الدفاع الخارجي فقط".

وتابع: "لا يمكن أن نصدق من يقولون في المجتمعات الغربية أن القوات المسلحة التابعة لهم بعيدين عن السياسة، فالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل إخلائه من المسئولية بـ 14 يوما، اصطحب رئيس الأركان المشتركة الأمريكية في جولة وزيارة لكنيسة في واشنطن، ولهذا، فإن دور القوات المسلحة في أي مجتمع هو دور يشمل الأمن الخارجي والاستقرار الداخلي".