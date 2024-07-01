محافظ الدقهلية عن انهيار منزل: إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصرف مساعدات مالية وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة من انهيار منزل قرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصوره أمس، دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة.



ووجه "المحافظ" لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي لرئيس مركز ومدينة المنصورة بتقديم كافة أوجه الدعم لهذه الأسر ومتابعة أوضاعهم وصرف المساعدات الغذائية والتموينية لهم من خلال التنسيق مع مديرية التموين.



كما وجه مختار بسرعة الانتهاء من إزالة المنزل بالكامل حتى سطح الأرض ورفع كافة الأنقاض بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة وتذليل كافة العقبات لإعادة بناء المنزل مرة أخرى من خلال إصدار التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه بناء علي توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تم صرف مبلغ وقدره 20 الف جنيه كمساعدة لكل أسره حيث تبلغ عدد الأسر بهذا المنزل 3 أسر بإجمالي مبلغ 60 الف جنيه وجاري المتابعة مع هذه الأسر لتقديم كافة أوجه الدعم لهم .