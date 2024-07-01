الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية عن انهيار منزل: إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصرف مساعدات مالية وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة من انهيار منزل قرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصوره أمس، دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة.
 

ووجه "المحافظ" لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي لرئيس مركز ومدينة المنصورة بتقديم كافة أوجه الدعم لهذه الأسر ومتابعة أوضاعهم وصرف المساعدات الغذائية والتموينية لهم من خلال التنسيق مع مديرية التموين.
 

كما وجه مختار بسرعة الانتهاء من إزالة المنزل بالكامل حتى سطح الأرض ورفع كافة الأنقاض بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة وتذليل كافة العقبات لإعادة بناء المنزل مرة أخرى من خلال إصدار التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة.
 

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه بناء علي توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تم صرف مبلغ وقدره 20 الف جنيه كمساعدة لكل أسره حيث تبلغ عدد الأسر بهذا المنزل 3 أسر بإجمالي مبلغ 60 الف جنيه وجاري المتابعة مع هذه الأسر لتقديم كافة أوجه الدعم لهم .

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي انهيار منزل

الأكثر قراءة

ناقد رياضى يوضح السبب الحقيقى وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

قرار جديد من النيابة بشأن المتهمة بخطف طفل في غفلة من والدته

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر