الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشعب الجمهورى": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من المخططات الإرهابية

الشعب الجمهورى بالقليوبية
الشعب الجمهورى بالقليوبية

نظم حزب الشعب الجمهورى بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية إحتفالبة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التي أنقذت مصر من المخططات الإرهابية التي كانت تريد السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، حيث تم عرض الإنجازات التي تحققت في جميع المجالات منذ قيام الثورة حتى الآن، وخاصة مبادرة حياة كريمة التي شملت في مرحلتها الأولى والثانية 4 مدن على مستوى المحافظة، وتم تغيير وجه الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق للمواطنين. 

وأكد أحمد منصور، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن  الإنجازات التي تحققت منذ قيام ثورة 30 يونيو وأزاحت حكم الجماعات الإخوانية شملت مبادرة حياة كريمة والتطوير الشامل في الخدمات والمرافق في كافة قطاعات الصحة والتعليم والطرق والزراعة والري وجميع الخدمات اليومية التي تهم كل مواطن بهدف شعور أهالينا المواطنين بالرضا التام في شتى المجالات. 

وأوضح "منصور"، أن الدولة المصرية تواجه تحديات  وأزمات عالمية لابد من تكاتف جميع أبناء الشعب المصري وأن يكونوا في بوتقة واحدة لخدمة الوطن والمواطن، محذرًا الشباب من عدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة التي يرددها أعداء الوطن والشائعات المغرضة التي تسببت في ضياع العديد من الدول الخارجية المحيطة.

كما أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تزامنًا مع احتفالات الذكرى 11 لثورة 30 يونيو أطلقت المديرية احتفالية "مفهوم الوطنية الصادقة"، حيث جرى تنظيم الندوة الشهرية الكبرى بالقليوبية بالمسجد  البحري بكفر شكر. 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه شارك في الاحتفالية الدكتور محمود عبدالله عبدالرحمن عميد كلية أصول الدين  بجامعة الأزهر،  والأستاذ الدكتور  أحمد عبدالله القرشى أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين بطنطا، وحضور  محمد غنيم رئيس مجلس مدينة كفر شكر.

وذكر أنه أنه خلال مشاركته بالاحتفالية تناول أهمية الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية والقومية، مؤكدًا على أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت بمثابة عودة مصر للمصريين، وأنها عبرت عن  إرادة شعب قام بحمايتها وضمانها الجيش المصري الشريف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن حفظ الوطن والدفاع  عنه يعتبر حفظًا للدين والنفس  والعرض، مشيرًا إلى أن الوطن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها.

 ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية النداء إلى كل مصرى شريف بأن هذا هو وقت الإصطفاف الوطنى ونبذ الخلافات  ومواطن النزاع وعدم الإنسياق وراء الشائعات  ومحاولات التشكيك والتشويه التي يقوم بها جماعات الشر  والتطرف الذين نبتوا في أحضان  خونة الدين والوطن. 

حزب الشعب الجمهوري ثورة 30 يونيو الجماعات الإرهابية احتفالية 30 يونيو محافظة القليوبية كفر شكر

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