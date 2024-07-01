سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 مقابل الجنيه المصرى

يحرص المسافرين للملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى مبلغ 12.79 جنيه للشراء، وقيمة 12.82 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى بلغ 12.78 جنيه للشراء، 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

ويقدم "الدستور"، في هذه السطور أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وستشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.78 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم البنك الأهلى المصرى

12.79 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.79 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.79 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.73 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.47 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.72 جنيه للشراء.

12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.73 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 1 يوليو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.

أسعار العملات بالبنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم الاثنين: 51.33 جنيه للشراء، و51.45 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 60.67 جنيه للشراء، و60.82 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الاثنين: 12.78 جنيه للشراء، و12.81 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين: مبلغ 156.40 جنيه للشراء، وقيمة 156.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين: 13.06 جنيه للشراء، و13.09 للبيع.

يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الاثنين على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.